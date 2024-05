Leer stehendes Haus abgebrannt: etwa 150.000 Euro Schaden

In Schwaben ist ein leer stehendes Haus abgebrannt. Die Polizei gehe von einem Schaden von etwa 150.000 Euro aus, teilten die Beamten am Dienstag mit. Ein Zeuge bemerkte demnach am Dienstag eine Feuersäule am Himmel, weil er auf der nahegelegenen Bundesstraße bei Marktoberdorf (Landkreis Ostallgäu) unterwegs war. Er alarmierte die Feuerwehr, die mit rund 60 Einsatzkräften den Brand löschte. Laut Polizei entstanden an dem landwirtschaftlichen Anwesen starke Brandschäden am Dachstuhl und dem ersten Obergeschoss. Durch das Feuer verletzt worden sei niemand. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

© dpa-infocom, dpa:240514-99-23275/3