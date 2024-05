In Schwaben ist ein leer stehendes Gebäude abgebrannt. Die Polizei gehe von einem Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich aus, teilten die Beamten am Dienstag mit. Bei dem Feuer in der Nacht zu Dienstag sei niemand verletzt worden. Die Ursache für den Brand in Marktoberdorf (Landkreis Ostallgäu) war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

