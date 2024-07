Leblosen Körper entdeckt: Sex-Puppe in bayerischem See löst Großeinsatz aus

Vielleicht ähnlich wie diese hier: „Bei dem entblößten Körper, welcher bäuchlings im Wasser trieb, handelte es sich um eine entsorgte, lebensecht wirkende Liebespuppe“, hieß es in der Polizeimitteilung. − Symbolbild: Imago / Michael Eichhammer

Eine achtlos entsorgte Sex-Puppe hat in Bayern für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Eine Fußgängerin hatte in einem Weiher im oberfränkischen Pödeldorf (Landkreis Bamberg) einen leblosen Körper bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert.









Wie die Polizeiinspektion Bamberg am Samstag mitteilte, seien Rettungsdienste, Polizei und Feuerwehr mit einem Großaufgebot angerückt – konnten jedoch rasch Entwarnung geben.





Polizei mutmaßt über Hintergründe





„Bei dem entblößten Körper, welcher bäuchlings im Wasser trieb, handelte es sich um eine entsorgte, lebensecht wirkende Liebespuppe“, hieß es in der Polizeimitteilung. Die Hintergründe des Geschehens blieben unklar - regten die Pressestelle der Polizei jedoch zu Mutmaßungen an: „Ob sie ihrem unbekannten Vorbesitzer zuvor das Herz brach und sich dieser daher von seinem kostbaren Stück trennte, bleibt ungewiss“, hieß es in der Mitteilung.



Die Feuerwehr habe sich jedenfalls „um eine fachgerechte Entsorgung“ gekümmert, hieß es weiter.





− afp