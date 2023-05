Lebenslange Haft für 34-Jährigen wegen Mordes an Ehefrau

Justitia - Eine Figur der blinden Justitia. - Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Ein 34-Jähriger muss eine lebenslange Haftstrafe verbüßen, weil er seine Frau in Mittelfranken mit zahlreichen Messerstichen getötet hat. Das Landgericht Nürnberg befand den Angeklagten des heimtückischen Mordes für schuldig, teilte eine Justizsprecherin am Donnerstag mit. Mit dem Urteil sei die Kammer am späten Mittwochnachmittag den Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Nebenklage gefolgt.

Der Rumäne hatte seine Ehefrau im September vergangenen Jahres nach einem Streit mit einem Küchenmesser angegriffen und ermordet. Die Frau hatte nach Ansicht der Richter nicht mit der Attacke gerechnet und deshalb keine Möglichkeit, sich zu wehren, erläuterte die Gerichtssprecherin. Der Angeklagte war zum Tatzeitpunkt nur auf Bewährung auf freiem Fuß, weil er bereits wegen gefährlicher Körperverletzung an seiner Frau verurteilt worden war.

