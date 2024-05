LBS Süd erwartet anhaltenden Wohnungsmangel in Bayern

Die Landesbausparkasse Süd erwartet für die nächsten Jahre einen anhaltenden Wohnungsmangel in Bayern. Da die Zahl der Baugenehmigungen 2023 um fast ein Viertel zurückgegangen sei, werde auch die Bautätigkeit in diesem und im nächsten Jahr weiter zurückgehen, prophezeite Vize-Vorstandschef Erwin Bumberger am Dienstag in München.

Offizielles Ziel der Staatsregierung sind 70.000 neue Wohnungen pro Jahr, diese Zahl wurde in den vergangenen Jahren aber nie erreicht. Bumberger verwies auf den Zuzug aus In- und Ausland von rund 30.000 Menschen pro Jahr. „Der Wohnraumbedarf in Bayern bleibt hoch.“ 2023 wurden knapp 66.000 neue Wohnungen im Freistaat fertiggestellt, die Baubehörden erteilten aber lediglich Baugenehmigungen für 59.000 neue Wohnungen. Üblicherweise dauert es an die zwei Jahre, bis ein neues Gebäude gebaut ist.

Ursache des Einbruchs sind der gleichzeitige schnelle Anstieg von Kreditzinsen und Baukosten in den vergangenen zwei Jahren. Folge war, dass sich viele Interessenten keine Immobilie mehr leisten können.

Mittlerweile sind die Preise für gebrauchte Häuser in Bayern wieder auf das Niveau des Jahres 2020 gesunken, aber immer noch in etwa doppelt so hoch wie vor zehn Jahren. Das sagte Paul Fraunholz, der Chef der Immobilienvermittlung der Sparkassen. In den teuren Regionen Bayerns - das sind die größeren Städte und der Alpenrand - kostet ein Bestandshaus demnach nach wie vor im Schnitt mindestens 800.000 Euro, in München und Umgebung mindestens 1,1 Millionen. Sehr viel günstiger sind Wohnhäuser im Norden und Osten des Freistaats. Weitere große Preisrückgänge erwartet die LBS nicht.

In diesem Jahr könnten die Kreditzinsen wieder etwas günstiger werden, da die Finanzwelt eine Leitzinssenkung der EZB im Sommer erwartet. In Kombination mit den etwas weniger hohen Kaufpreisen erwartet die LBS eine leichte Belebung des Immobilienmarkts. „Von einer Trendwende kann aber noch nicht die Rede sein“, sagte Stefan Proßer, der Vizepräsident des bayerischen Sparkassenverbands.

