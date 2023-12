Lazio Rom wird für Bayern-Coach Tuchel eine Premiere

Der FC Bayern trifft im Achtelfinale der Champions League auf Lazio Rom. Trainer Tuchel hat sofort die hellblauen Trikots im Kopf. Das Duell wird Neuland für ihn.

Trainer Thomas Tuchel vom FC Bayern will sich von den aktuellen Problemen des nächsten Champions-League-Gegners Lazio Rom nicht blenden lassen. „Wenn es in die K.o.-Spiele geht, zählen zweimal 90 Minuten, Tagesform, kleine Entscheidungen, Fokus, Verletztensituation und dann gehts auch um den Spielverlauf“, sagte Tuchel am Dienstag über den Elften der Serie A. „Wir sollten uns nicht von der aktuellen Tabellensituation verleiten lassen.“

Die Münchner bestreiten ihr Achtelfinalhinspiel der Champions League am 14. Februar in Rom, das Rückspiel in der Allianz Arena findet am 5. März statt. „Ich habe noch nie in Rom gespielt, ich habe noch nie gegen Lazio gespielt. Es ist ein großer Traditionsclub, du weißt sofort: hellblaue Trikots und emotionale Fans“, äußerte Tuchel. „Wir haben auf jeden Fall den Anspruch, in 180 Minuten das Duell für uns zu entscheiden.“ Der italienische Vizemeister der vergangenen Saison wird vom erfahrenen Trainer Maurizio Sarri betreut.

