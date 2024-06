Laut Medienbericht: Preis für Oktoberfest-Maß erstmals über 15 Euro

Ein Besuch auf dem Oktoberfest ist grundsätzlich ein teurer Spaß. Doch in diesem Jahr kommt auf die Besucher eine weitere kostspielige Überraschung zu: Laut Medienbericht kostet die Maß in einigen Zelten mehr als 15 Euro. Ein neuer Rekord.









Nach „tz“-Informationen sind das Paulaner-Festzelt (2023: 14,40 Euro), das Hackerzelt (2023: 14,50 Euro), das Schützenzelt (2023: 14,50 Euro) und die Bräurosl (2023: 14,30 Euro) betroffen. Unter dem neuen Höchstpreis – wenn auch ganz knapp – bleibt laut tz der Schottenhamel mit 14,95 Euro.



Damit steigen die Bierpreise auf der Wiesn, die heuer von 21. September bis 6. Oktober stattfindet, erneut deutlich an. 2023 lagen die Maß-Preise zwischen 12,60 und 14,90 Euro. Zum Vergleich: Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland beträgt aktuell 12,41 Euro pro Stunde.









„Dem Vernehmen nach begründen die Wirte die Preissteigerungen unter anderem mit höheren Löhnen und höheren Aufbaukosten“, schreibt die tz. Die Stadt München hat die Bierpreise bislang noch nicht veröffentlicht.