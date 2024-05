Lauge in Neumarkter Lammsbräu ausgelaufen – Feuerwehr bindet vor Ort Gefahrenstoff

Die Feuerwehr verdünnt in der Neumarkter Lammsbräu Brauerei die ausgetretene Lauge, um den ätzenden Stoff absauen zu können. − Foto: ifogra / Haubner

Eine kleine Menge Lauge ist am Freitagnachmittag in der Brauerei Lammsbräu in Neumarkt ausgelaufen. Wie die Polizei auf Nachfrage der PNP bestätigte, ist die Feuerwehr aktuell vor Ort, um den Gefahrenstoff zu binden.









Wie es dazu kam, ist bislang noch nicht geklärt. Klar ist aber, dass „keinerlei Gefahr für Mensch oder Umwelt besteht“, sagte ein Sprecher der Polizei Neumarkt. Der gerufene Rettungsdienst habe alle Personen untersucht, die mit der Lauge in Kontakt hätten kommen können – sie seien alle unversehrt.



Derzeit sei die Feuerwehr in der Brauerei. Sie verdünnt die Lauge, um sie anschließend gefahrlos abzusaugen.





− sum