Lastwagenkran bleibt an Bahnbrücke im Allgäu hängen

Ein Lastwagen ist mit ausgefahrenem Kranarm in Sonthofen (Landkreis Oberallgäu) bei voller Fahrt an einer Bahnbrücke hängengeblieben. Der 47 Jahre alte Fahrer des Lkws hatte zuvor vergessen, den Kranarm einzufahren, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Freitag niemand. Die Zugstrecke von und nach Sonthofen musste zeitweise gesperrt werden. Nach Überprüfung der Brücke durch einen Verantwortlichen der Deutschen Bahn konnten die Züge wieder fahren.

