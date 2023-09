Krankenwagen - Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. - Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein Lastwagenfahrer ist in Schwaben unter seinen eigenen Sattelzug geraten und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, bemerkte der 51-Jährige am Freitag in Kühbach (Landkreis Aichach-Friedberg) beim Aussteigen, dass sein Lastwagen zu rollen begann. Offenbar sei der Mann beim Versuch, wieder in die Fahrerkabine zu steigen, unter die Räder des Fahrzeugs geraten. Die Kripo Augsburg ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:230911-99-156765/2