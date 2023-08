Lastwagen verliert bis zu 300 Liter Sprit: Stau auf A7

Gesperrte Straße - Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift «Gesperrt». - Foto: David Young/dpa/Symbolbild

Ein defekter Lastwagen hat einen etwa 13 Kilometer langen Stau auf der Autobahn 7 zwischen dem baden-württembergischen Ellenberg (Ostalbkreis) und dem bayerischen Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach) verursacht. Die Fahrbahn in Richtung Würzburg wurde am Montagmittag gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Ellwangen ausgeleitet.

Der Sattelzug hatte kurz vor dem Virngrundtunnel den Tank eines Kühlaggregats verloren, wobei etwa 200 bis 300 Liter Kraftstoff ausliefen. Der Sprit erstreckte sich demnach auf einer Strecke von etwa zwei Kilometern auf der Straße.

