Lastwagen überrollt Fußgängerin: Frau stirbt an Verletzungen

Ein Lastwagen hat im schwäbischen Landkreis Günzburg eine Fußgängerin erfasst und tödlich verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fuhr der 35-jährige Fahrer am Freitagmittag rückwärts von einem Betriebsgelände in Burgau. Er soll dabei die 59-Jährige übersehen haben, die hinter dem Laster vorbeilief. Die Frau sei gestürzt und der Laster habe sie laut Polizei überrollt. Die Fußgängerin verstarb den Angaben nach trotz Wiederbelebungsversuchen am Unfallort. Gegen den Fahrer des Lastwagens werde nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

