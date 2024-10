Lastwagen mit Käse und Toast beladen kippt auf Autobahn um

Auf der A8 verliert ein Lastwagenfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Lkw kippt um - und Teile der Ladung von Käse und Toast liegen verstreut auf der Fahrbahn.

Ein mit Käse und Toast beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 8 bei Bernau am Chiemsee (Landkreis Rosenheim) umgekippt und liegen geblieben. Teile der Ladung seien auf der Fahrbahn verteilt gewesen, teilte die Polizei mit. Demnach fuhr der Fahrer am frühen Morgen in Richtung Salzburg, als er aus zunächst unbekannter Ursache am Bernauer Berg die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Lastwagen prallte gegen die Mittelleitplanke, kippte dann zur Seite und blockierte die linke und mittlere Spur.

Der 48-Jährige wurde laut Polizei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Schaden von etwa 200.000 Euro. Die Umladung der Fracht dauerte mehrere Stunden

