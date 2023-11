Lastwagen mit Gefahrgut-Abfall brennt: Hoher Schaden

Ein Lastwagen mit Gefahrgut-Abfällen ist auf der Autobahn 9 im nördlichen Oberbayern nach einem Reifenplatzer ausgebrannt. Durch den Funkenflug sei das Fahrzeug am Freitag bei Reichertshofen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Sieben Container mit verschiedenen Chemikalien seien ebenfalls in Flammen aufgegangen. Welche Stoffe genau der Lastwagen geladen hatte, konnten die Ermittler zunächst nicht sagen. Auch die Ladungspapiere seien verbrannt.

Auf Anordnung des Wasserwirtschaftsamt sei der Grünstreifen am Unfallort ausgebaggert worden, um weitere Auswirkungen auf die Umwelt zu vermeiden. Für die Bevölkerung bestehe aber keine Gefahr, sagte ein Polizeisprecher. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 400.000 Euro. Verletzt wurde demnach niemand.

