Lastwagen mit Batterien auf A72 in Flammen

Ein mit Autobatterien beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 72 im Landkreis Hof in Flammen aufgegangen und ausgebrannt. Dabei entstand ein Schaden von etwa 150.000 Euro. Polizeiangaben vom Dienstag zufolge berichtete der 50-jährige Fahrer von einem lauten Knall während seiner Fahrt am Montag. Daraufhin ist nach seinen Aussagen der Motor ausgegangen und Rauch aus der Motorhaube aufgestiegen. Anschließend hielt er den Laster auf dem Standstreifen an und stieg aus.

Ein Großteil der 23 Paletten mit neuen Autobatterien wurde durch das Feuer zerstört, wie es weiter hieß. Brandursache war vermutlich ein Turboladerschaden. Der Verkehr wurde für mehrere Stunden umgeleitet.

