Lastwagen mit 85 Schweinen umgekippt: Mehrere Tiere tot

Wegen starken Windes ist ein Transporter mit rund 85 Schweinen in Mittelfranken von der Straße abgekommen und umgekippt. Schätzungsweise zwei Drittel der Tiere seien dabei gestorben oder mussten von einem Tierarzt eingeschläfert werden, sagte eine Polizeisprecherin. Der Fahrer blieb bei dem Unfall in Windelsbach (Landkreis Ansbach) in der Nacht auf Samstag demnach unverletzt. Wegen des aufgeweichten Bodens war die Bergung des Lastwagens den Angaben zufolge aufwendig. Es entstand ein Schaden von rund 9000 Euro.

