Ein Lastwagen ist in Passau von der Straße abgekommen und auf dem Dach gelandet. Die Bergungsarbeiten auf der Bundesstraße 12 sollten mehrere Stunden dauern, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Fahrer des Lasters wurde bei dem Unfall in der Nacht auf Dienstag leicht verletzt. Die Bundesstraße 12 soll an der Unfallstelle bis zum Ende der Bergung in beide Fahrtrichtungen gesperrt bleiben. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:240220-99-52665/2