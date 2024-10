Lastwagen kippt auf A3 um

Polizei - Symbolbild - Laut Polizei dauern die Bergungsarbeiten noch eine Weile an. (Symbolbild) - Foto: Daniel Vogl/dpa

Ins Schlingern geraten, umgekippt und über die komplette Fahrbahn verteilt: Ein Lastwagenunfall sorgt auf der Autobahn bei Nürnberg für ein anhaltendes Verkehrschaos.

Auf der Autobahn 3 bei Nürnberg ist ein Lastwagen umgekippt. Der 69-jährige Fahrer kam nach eigenen Angaben mit dem Sattelzug ins Schlingern, wie die Polizei mitteilte. Das Gespann verteilte sich am Mittag über alle drei Fahrspuren und den Standstreifen. Es seien größere Mengen Diesel ausgelaufen, der Fahrer habe sich leicht verletzt.

Die A3 ist laut Polizei bei Nürnberg-Behringersdorf in Richtung Passau seit mehreren Stunden gesperrt. Es habe sich zwischenzeitlich ein Rückstau von etwa 15 Kilometern entwickelt. Die Sperrung dauere voraussichtlich bis zum Ende der Bergungsarbeiten in den Abendstunden an. Zur Bergung sei unter anderem ein Kran notwendig.

Geladen hatte der Auflieger etwa 18 Tonnen Stückgut. Was genau transportiert wurde, war nach Polizeiangaben nicht bekannt. Auch die genaue Schadenshöhe ist noch unklar - sie liegt einem Polizeisprecher zufolge wohl im sechsstelligen Bereich.

