Lastwagen gegen Radfahrer - Mann stirbt am Unfallort

Polizei Blaulicht bei Unfallaufnahme - Der Radfahrer starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) - Foto: Stefan Puchner/dpa

Mit fatalen Folgen endet ein Unfall in Oberfranken. Ein Lastwagen erfasst in Kulmbach einen Radfahrer.

Ein Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw im oberfränkischen Kulmbach ums Leben gekommen. Der Mann starb noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte.

Bisherigen Erkenntnissen nach sei der Lastwagenfahrer mit seinem Fahrzeug nach rechts in eine Straße eingebogen und habe den Radler an der Kreuzung übersehen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

