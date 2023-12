Ein Lastwagen ist in Rosenheim in einer Bahnunterführung steckengeblieben. Sowohl die Bahnstrecke als auch die betroffene Straße wurden für mehrere Stunden gesperrt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Fahrer des Lkw soll am Montagabend zu spät gemerkt haben, dass sein Fahrzeug zu hoch für die Unterführung ist. Die Feuerwehr konnte den Lastwagen schließlich bergen. Der Schaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt.

© dpa-infocom, dpa:231219-99-347086/3