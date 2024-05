Lasterfahrer prallt gegen Bachdurchlauf: Schwer verletzt

Ein Mann ist mit einem Lastwagen von einer Straße bei Hofheim in Unterfranken (Landkreis Haßberge) abgekommen, gegen einen Bachdurchlass geprallt und dabei schwer verletzt worden. Dabei sei ein Sachschaden von etwa 150.000 Euro entstanden, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 30-Jährige war aus bislang unklaren Gründen am Samstagmorgen von der Straße abgekommen und in den angrenzenden Graben gefahren. Nach dem Unfall liefen Betriebsstoffe ins Wasser. Der verunreinigte Bachlauf wurde ausgehoben und wieder aufgefüllt. Der 30-Jährige kam in ein Krankenhaus.

