Ein Lastwagen hat auf der Autobahn 7 in Unterfranken Baumstämme verloren. Der Lastwagenfahrer sei leicht verletzt worden, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen sagte. Die A7 bei Hausen (Landkreis Würzburg) musste zur Räumung der Fahrbahnen in Richtung Norden zunächst komplett gesperrt werden. In der Folge bildete sich ein Stau, der Verkehr werde nach Angaben des Polizeisprechers jedoch über eine Rastanlage umgeleitet.

© dpa-infocom, dpa:240229-99-164213/2