Laster verliert auf Autobahn Rad während der Fahrt

Ein aus Bayern kommender Laster hat auf der Autobahn 72 bei Weischlitz im Vogtlandkreis während der Fahrt ein Rad verloren. Das Fahrzeug geriet dadurch ins Schleudern und fuhr auf der Fahrbahn in Richtung Leipzig links gegen die Mittelleitplanke, wie die Polizei in Zwickau am Freitag mitteilte. Menschen seien nicht verletzt worden. Grund für den Unfall am Donnerstagabend seien „diverse Mängel“ am Fahrzeug gewesen, hieß es. Die Autobahn war für etwa zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Es entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:240405-99-568951/2