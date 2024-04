Laster verliert 300 Bierkästen in Kulmbach

Laster verliert 300 Bierkästen - Das Blaulicht an einem Polizeiwagen ist eingeschaltet. - Foto: David Inderlied/dpa

Ein Bierlaster hat am Montag in Kulmbach einen Großteil seiner Ladung verloren und einen langen Stau verursacht. Beim Einlenken in der Auffahrt auf die B289 flogen nach Polizeiangaben um die Mittagszeit rund 300 Bierkästen von dem Auflieger, Gebräu und Glasscherben breiteten sich auf der gesamten Fahrbahn aus. Sie wurde komplett gesperrt, der Verkehr staute sich fast Kilometer lang. Vier Stunden lang waren Einsatzkräfte damit beschäftigt, die Straße zu reinigen, den havarierten Auflieger zu bergen und die übrigen Bierkästen umzuladen. Der 42-jährige Lkw-Fahrer musste wegen unzureichender Ladungssicherung ein Bußgeld zahlen.

© dpa-infocom, dpa:240430-99-859044/2