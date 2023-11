Laster und Auto stoßen frontal zusammen: Autofahrer stirbt

Ein Autofahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Laster in der Oberpfalz gestorben. Der Fahrer des Lastwagens kam am Montag aus zunächst unklarer Ursache zwischen Freystadt und Pyrbaum (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) nach rechts von der Straße ab. Laut Mitteilung der Polizei geriet der 60-Jährige beim Versuch gegenzulenken auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem Auto zusammen.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge in den Straßengraben geschleudert. Der 74 Jahre alte Autofahrer starb noch an der Unfallstelle. Der Lasterfahrer erlitt einen Schock. Die Straße blieb zunächst gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:231120-99-14993/2