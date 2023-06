Unfall - Die Leuchtschrift «Unfall» auf dem Dach eines Polizeiwagens. - Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ein Lastwagenfahrer ist in Oberbayern mit seinem Fahrzeug eine Böschung hinuntergestürzt und ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam der 50-Jährige am Donnerstag nahe Langenbach (Landkreis Freising) beim Abbiegen von der Straße ab. Dabei erlitt der Mann so schwere Verletzungen, dass er später im Krankenhaus starb. Die genaue Unfallursache soll nun ein Gutachter klären.

© dpa-infocom, dpa:230615-99-68576/2