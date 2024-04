Lars Eidinger bekommt Lob von musikalischen Vorbild DJ Hell

Der Schauspieler legt regelmäßig als DJ auf - wie zum Beispiel in Bochum. Dort traf er auf sein großes musikalisches Idol DJ Hell.

Schauspieler Lars Eidinger (48) hat eigenen Worten zufolge besonderes Lob von seinem großen Idol DJ Hell bekommen. „Ich habe mit DJ Hell in Bochum aufgelegt. Ich bin seit 25 Jahren wahnsinniger Fan und Verehrer“, sagte Eidinger der „Rheinischen Post“ (Freitag). Als er sein erstes Stück gespielt habe, habe sich der Münchner Techno-DJ zweieinhalb Stunden hinter ihn gesetzt. „Es war im ersten Moment so, als wenn der Fahrprüfer hinten ins Auto steigt“, erzählte der gebürtige Berliner. „Und am nächsten Tag hat er mir die erlösende Textnachricht geschrieben. Der letzte Satz lautete: "Große Verneigung von DJ zu DJ."“

Eidinger („Die Wolken von Sils Maria“) legt regelmäßig als DJ auf. Ab dem 25. April ist er in dem dreistündigen Drama „Sterben“ von Matthias Glasner über den Alltag einer zerrütteten Familie im Kino zu sehen.

