Langer Stau: Polizei sperrt A3 bei Regensburg nach Brand eines Autotransporters

Nach einem Lkw-Brand musste die A3 am Montagmorgen bei Regensburg gesperrt werden. − Symbolbild: David Young/dpa

Weil ein Autotransporter auf der A3 bei Regensburg in Brand geraten war, musste die Autobahn am Montagmorgen komplett gesperrt werden. Im langen Rückstau hat sich ein weiterer Unfall ereignet.













Wie die Polizei mitteilt, ist das Feuer gegen 4.30 Uhr am Transporter ausgebrochen. Der Fahrer war zwischen den Anschlussstellen Regensburg-Ost und Neutraubling in Richtung Passau unterwegs. Der Transporter war demnach mit mehreren Autos beladen, auch diese brannten teils aus. Um Elektroautos soll es sich dabei aber nicht gehandelt haben.



Verletzt wurde niemand. Warum es zu dem Brand kam, ist unklar. Sicherheitshalber hat die Polizei die A3 in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Nach Nürnberg fließt der Verkehr seit 5.30 Uhr wieder. In Richtung Passau soll dies schätzungsweise ab 7.30 Uhr wieder möglich sein.





Weiterer Unfall – Stau im Berufsverkehr





Zunächst ist die Polizei aber mit einem weiteren Unfall beschäftigt, der sich im Rückstau ereignet hat. Zwischen Regensburg-Burgweinting und -Ost soll es zu einem Auffahrunfall gekommen sein. Eines der Autos muss laut Polizei abgeschleppt werden.



Beide Vorfälle haben damit Einfluss auf den Berufsverkehr am Montagmorgen. Gegen 7 Uhr wird der Stau mehrere Kilometer lang geschätzt. In Richtung Passau gibt es auch wegen der A3-Baustelle Verkehrsbehinderungen bis zum Autobahnkreuz. Auch auf der Gegenseite wird nach wie vor Stau gemeldet.

− lha