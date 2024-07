Langer genießt Abschiedsturnier: Guter Start mit Konto-Witz

Bernhard Langer - Bernhard Langer startet gut in München. - Foto: Charlie Neibergall/AP/dpa

Bernhard Langer hat bei seinem Münchner Abschiedsauftritt Spaß. Zusammen mit zwei anderen deutschen Golf-Größen kommt er gut ins Turnier. Eine Sorge begleitet Kollege Martin Kaymer in Runde zwei.

Nach dem erfreulichen Start in Bernhard Langers letztes Münchner Turnier prosteten sich die drei deutschen Golf-Größen blendender Laune mit Wasser zu. Deutschlands Golf-Legende Langer und der kürzlich in Italien siegreiche Marcel Siem blieben bei der BMW International Open in ihrer Auftaktrunde jeweils einen Schlag unter Par. Martin Kaymer war noch zwei Schläge besser.

„Es hat Riesenspaß gemacht mit Martin und Marcel. Die Jungs schlagen einen tollen Ball“, sagte Langer. „Ich bin froh, dass ich da bin und das mit meinen Kollegen genießen darf.“ Entsprechend gelassen reagierte der 66 Jahre alte Routinier, als sich Siem einen Scherz auf Langers Kosten erlaubte.

Was er denn gerne von der deutschen Golf-Ikone hätte, wurde Siems gefragt. „Seinen Kontostand“, scherzte der Ratinger, umarmte Langer und fügte rasch an: „Und das strategische Spiel.“

Deutsches Trio mit gutem Start

Von vielen Zuschauern begleitet war das Trio in der Früh in den Wettkampf gestartet. Langer war da nach einer kurzen Nacht längst wach. „Ich habe mich gewundert, wie gut ich mich gefühlt habe mit wenig Schlaf“, sagte der zweimalige Major-Sieger, dessen Wecker nach einer Nacht mit langer Schlafunterbrechung um 4.45 Uhr geklingelt hatte.

Der Jetlag hinderte Langer fünf Monate nach der Operation wegen eines Risses der Achillessehne aber nicht am guten Start. Dem aus Anhausen bei Augsburg stammendem Profi glückten zwei Birdies, also zwei Löcher mit einem Schlag unter Par. Zuvor war ihm ein Bogey unterlaufen, er hatte also einen Schlag mehr benötigt.

Kaymer blieb im Golfclub München Eichenried nach einem Bogey und vier Birdies am Ende der ersten von vier Runden drei Schläge unter Par. „Am Ende des Tages habe ich eine super Runde und einen super Tag gehabt“, sagte Kaymer. „Es ist einfach eine schöne Energie in der Gruppe. Ich hätte gerne noch ein paar Löcher weitergespielt.“

Kaymer will deutsches EM-Viertelfinale sehen

Die Möglichkeit hat der 39-Jährige am Freitag, wenn er mit Langer und Siem (43) wieder den Kurs geht. Allerdings erst am Mittag, wodurch dem Fußball-Fan Kaymer ein Problem droht. „Ich hoffe, dass wir fertig werden“, sagte der Profi aus Mettmann mit Blick auf den Anstoß des EM-Viertelfnales Deutschland gegen Spanien.

Kaymer, der im Jahr 2008 der einzige deutsche Sieger des Traditionsturniers im Norden Münchens war, strebt auch diesmal eine Topplatzierung an. Das Preisgeld beträgt 2,5 Millionen Dollar (rund 2,3 Millionen Euro), davon 425.000 Dollar (rund 390.000 Euro) für die Sieger. Langer zählt nicht zu den Titelkandidaten. Er hofft aber, seinen Abschied auf der DP World Tour bis zum Sonntag auskosten zu können.

Langer geht gelassen ins Wochenende

„Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Ob ich den Cut schaffe oder nicht, werden wir sehen. Auf jeden Fall genieße ich die Atmosphäre“, sagte Langer, der in München dreieinhalb Jahre als Golflehrer gearbeitet hat. Seine Karriere setzt Langer fort, nur bei der World Tour und in München wird er nicht mehr abschlagen.

© dpa-infocom, dpa:240704-930-163777/2