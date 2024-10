Landwirt wird von Radlader überrollt und stirbt

Ein 67-Jähriger stellt sein Baufahrzeug auf der Fahrzeugwaage einer Kiesgrube ab. Als er aussteigt, fängt der Radlader jedoch an zu rollen - und verletzt den Mann tödlich.

Ein Landwirt ist in einer Kiesgrube im Landkreis Erding von seinem Radlader überrollt und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 67-Jährige mit seinem Fahrzeug in eine öffentliche Kiesgrube in Berglern, um Kies zu kaufen. An der Einfahrt habe er den Radlader vorschriftsgemäß auf der Fahrzeugwaage abgestellt und sei ausgestiegen, sagte eine Polizeisprecherin.

Aus noch ungeklärter Ursache sei der Wagen dann plötzlich weggerollt. Laut Polizeiangaben wurde der Mann bei dem Versuch, den rollenden Radlader zu stoppen, von dem Fahrzeug erfasst und tödlich verletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang am frühen Montagmorgen laufen.

