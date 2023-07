Landwirt gerät unter Traktorreifen: Schwer verletzt

Rettungswagen - Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. - Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Ein Landwirt hat sich in Niederbayern beim Ankuppeln seines Traktoranhängers schwer verletzt. Der 80-Jährige sei unter einen Reifen des Traktors geraten, teilte die Polizei am Montag mit. Die Unfallursache sei bislang unklar, sagte ein Polizeisprecher. Ein Zeuge habe den Vorfall am Sonntag in Unterdietfurt (Landkreis Rottal-Inn) beobachtet und Erste Hilfe geleistet. Der verletzte Landwirt wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

© dpa-infocom, dpa:230724-99-513164/2