Landwirt fällt in Futtermischanlage und stirbt

Ein Landwirt stürzt im Kreis Erding vom Heuboden in eine Mischanlage. Für den 68-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät.

Ein 68-jähriger Landwirt ist in Berglern (Landkreis Erding) in eine Futtermischanlage gestürzt und sofort getötet worden. Der Leichnam musste von der Feuerwehr geborgen werden, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war am Dienstag damit beschäftigt gewesen, die Maschine vom Heuboden aus zu befüllen, als er in den Mischer stürzte. Familienangehörige fanden den Landwirt. Die Kriminalpolizei Erding übernahm die Ermittlungen, um die genaue Unfallursache zu klären. Es gebe aber keine Hinweise darauf, dass andere Menschen am Sturz des Mannes beteiligt gewesen seien, hieß es.

