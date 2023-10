In Bayern wird ein neuer Landtag gewählt. − Symbolbild: Armin Weigl/dpa

In Bayern wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Die gemeinsam mit Freien Wählern regierende CSU von Ministerpräsident Markus Söder hofft, nicht erneut unter die Marke von 40 Prozent zu fallen. Völlig offen ist, wie sich die Flugblatt-Affäre auswirken wird. Wir halten Sie ab Nachmittag über die Ereignisse zur Landtagswahl in Bayern in einem Liveticker auf dem Laufenden.



Hier geht es zu Livetickern aus den einzelnen Stimmkreisen:



