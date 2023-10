Landtagswahl 2023 in Bayern: So haben Niederbayern und Südostbayern gewählt

In Bayern wird ein neuer Landtag gewählt. − Symbolbild: PNP

Bayern wählt einen neuen Landtag: Am 8. Oktober sind rund 9,4 Millionen Bürger im Freistaat aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Wie die Wähler in der Region entschieden haben, sehen Sie in unserer interaktiven Karten.



Wie schnitten die Direktkandidaten in der Region ab? Welche Partei geht als Gewinner in den Stimmkreisen hervor? Unsere Karte aktualisiert sich im Laufe des Wahlabends.



Stimmkreis wählen Altötting (110) Berchtesgadener Land (112) Traunstein (130) Deggendorf (201) Dingolfing (202) Kelheim (203) Landshut (204) Passau-Ost (205) Passau-West (206) Regen, Freyung-Grafenau (207) Rottal-Inn (208) Straubing (209)







