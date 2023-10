Landtagswahl 2023 in Bayern: Das sind die Gewinner und Verlierer

Rund 9,4 Millionen Bürger sind in Bayern wahlberechtigt. − Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Bürger in Bayern haben einen neuen Landtag gewählt. In unseren Grafiken sehen Sie, welche Partei Stimmen hinzugewinnen konnte, und welche verlor. Zudem sehen sie, Details zur Wählerwanderung.



Es war ein intensiver Wahlkampf. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) legt sich früh auf die Freien Wähler als Koalitionspartner fest. Auch in der der Flugblatt-Affäre um Freie Wähler Chef Hubert Aiwanger hielt er an seinem Wirtschaftsminister fest. Das sind die Zahlen zum Wahlabend.





Die Gewinn- und Verlustrechnung













Wählerwanderung - Stimmen der Wahl 2028 gegenüber 2023