Chamer Landrat Franz Löffler reagiert auf Peta-Forderung nach Kutschenunfall

Am Dienstagabend kam es auf der Staatsstraße zwischen Gotzendorf und Schönbuchen zu seinem Unfall mit einer Kutsche. Zwei Menschen wurden schwer verletzt. Das Pferd starb noch an der Unglücksstelle. Foto: Stefan Weber

Am Tag nach dem Unglück bei Gotzendorf in der Gemeinde Hohenwarth (Landkreis Cham), bei dem ein 36-jähriger am Abend kurz vor 16 Uhr ungebremst auf eine Kutsche mit drei Personen aufgefahren war, meldet sich die Tierschutzorganisation Peta zu Wort. Sie richtet sich direkt an Landrat Franz Löffler mit einer Forderung.









Löffler solle ein Verbot für Pferdekutschen im Landkreis Cham einführen – „zumindest für Kraftfahrzeugstraßen“, heißt es in der Mitteilung. „Immer wieder kommt es im Straßenverkehr zu Unfällen mit den etwa 10 km/h langsamen Kutschen“, so Peter Höffken von Peta. „Da die Gefährte weder über sichere Bremssysteme, Airbags noch eine Knautschzone verfügen, verlaufen Unfälle mit Kutschen meist schwer. Die einzige Lösung zum Schutz von Mensch und Tier ist deshalb ein Verbot von Kutschfahrten.“



Lesen Sie zu diesem Thema auch: Autofahrer fährt ungebremst auf Kutsche auf



In dem Schreiben ist nicht nur von bis zu 30 Kutschunfällen pro Jahr in Deutschland die Rede, sondern auch von mehreren verletzten und getöteten Menschen und Pferden – wobei die Organisation nicht belegt, woher diese Zahlen stammen. Fest steht, dass am Dienstag zwei Menschen mittelschwere und zwei weitere schwere Verletzungen erlitten haben. Das Pferd starb bei dem Unfall.





Landrat: „Geringe Zahl von Unfällen mit Pferden“ bislang

Landrat Franz Löffler reagiert in einer Stellungnahme auf die Peta-Forderung: Der Unfall sei sehr bedauerlich und mache ihn als Landrat betroffen. „Dies zum Anlass für ein generelles Verbot für Pferdekutschen im Landkreis Cham zu nehmen, halte ich weder für sinnvoll, noch wäre dies aus rechtlicher Sicht umsetzbar“, heißt es in dem Schreiben. Der Umgang der Menschen mit Pferden im öffentlichen Raum, sei es in der Forst- und Landwirtschaft, bei Kulturereignissen oder im Bereich des Freizeitsports, sei „ein wertvolles Brauchtum und kulturelles Erbe und seit Jahrhunderten in unserer Region fest verwurzelt. Das zeigt sich auch im Straßenverkehr, wo Pferdehalter mit großer Sachkunde, Verantwortung und generationenübergreifender Erfahrung am Verkehr teilnehmen und damit eine hohe Verkehrssicherheit gewährleisten, was sich in der geringen Zahl von Unfällen mit Pferden in der Vergangenheit widerspiegelt.“



Auch beim Unfall in Gotzendorf deute bislang nichts auf ein Fehlverhalten des Kutschenfahrers hin, sondern vielmehr auf eine Beeinträchtigung des Autofahrers durch erschwerte Sichtverhältnisse. Ein Restrisiko lasse sich im Straßenverkehr nie vollständig ausschließen. Bei der Begegnung mit Pferdekutschen, aber auch mit anderen langsam fahrenden Verkehrsteilnehmern wie Traktoren oder Baumaschinen sei deshalb immer besondere Wachsamkeit gefragt.