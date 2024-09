Landkreis Wunsiedel beendet Katastrophenfall

Nach dem Großbrand auf einem Firmengelände in Oberfranken gehen die Arbeiten zwar weiter. Der Katastrophenfall ist aber nicht mehr notwendig. Hilfe kam auch aus dem Nachbarland.

Nach dem Großbrand auf einem Industriegelände hat der Landkreis Wunsiedel den Katastrophenfall wieder aufgehoben. Das teilte eine Sprecherin des Landratsamts mit. Die Situation vor Ort habe sich so weit entspannt, dass mit einer erneuten Alarmierung von Kräften aus anderen Orten nicht mehr zu rechnen sei. „In der Nacht waren zahlreiche Einsatzkräfte auch aus dem Landkreis Bayreuth und dem Karlsbader Kreis in Tschechien vor Ort. Die jetzt anstehenden Arbeiten können nun wieder mit eigenen Kräften bestritten werden.“

Das Feuer in einer Firma für Elektrotechnik-Bauteile in Wunsiedel war in der Nacht größtenteils gelöscht worden. Mit einem verbliebenen Brandherd in der Mitte des Geländes sind die Einsatzkräfte nach Angaben des Landratsamts über einen Tag nach dem Ausbruch des Feuers weiterhin beschäftigt. Vereinzelt gebe es zudem noch kleine Glutnester, sagte ein Sprecher der Polizei.

Die Ortsdurchfahrt Holenbrunn ist wieder befahrbar, der Busverkehr läuft planmäßig. Auch der Zugverkehr zwischen Marktredwitz und Hof erfolgt laut Polizei und Landratsamt wieder. Weil neben dem Brandort Gleise verlaufen, hatte die Bahn die Strecke zeitweise gesperrt. Offen ist noch die Ursache für den Brand und die Schadenshöhe.

