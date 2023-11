Körperverletzung mit Todesfolge: 27-Jähriger aus Bad Kötzting zu Haftstrafe verurteilt

Im Prozess gegen ein 27-Jährigen aus Bad Kötzting (Landkreis Cham) hat das Landgericht Regensburg am Dienstagabend das Urteil gefällt: Der Angeklagte wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu zehn Jahren Haft verurteilt.









Die Anklage warf dem Mann vor, einen 50-Jährigen getötet zu haben. In seiner Wohnung im Stadtnorden von Bad Kötzting fanden die Beamten dann auch die Leiche des Mannes.



Insbesondere das Motiv, das die Staatsanwaltschaft dem 27-Jährigen in ihrer Anklage zur Last legte, sorgte für Aufsehen in der Region – und darüber hinaus: Demnach soll der Kötztinger getötet haben, um wieder ins Gefängnis zu kommen. Das Landgericht verurteilte den 27-Jährigen nun allerdings wegen Körperverletzung mit Todesfolge.