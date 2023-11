Landessynode verabschiedet Solidaritätsbekundung mit Israel

Die Landessynode der evangelischen Kirche in Bayern hat zum Abschluss ihrer Tagung in Amberg eine Solidaritätsbekundung mit Israel verabschiedet. Unter großem Applaus wurde der Text am Mittwoch angenommen. Darin heißt es: „Als Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern unterstützen wir das Bestreben des jüdischen Volkes nach einer gesicherten Existenz in einem eigenen Staat.“

Die Kirche engagiere sich gegen jede Form von Antisemitismus „in unserer Gesellschaft und auch in unserer Kirche. (...) Wir sehen selbstkritisch, dass auch wir als evangelische Kirche nicht frei von antisemitischen Vorurteilen und Ressentiments waren und sind.“ Die Kirche wolle ihr Beten um Frieden intensivieren. „Unser Einsatz gilt über alle Religionsgrenzen hinweg gemeinsam mit allen Menschen guten Willens dem friedlichen Zusammenleben der Religionen bei uns und weltweit.“

