Landessynode spricht über Missbrauchs-Studie der Kirche

Die Landessynode der evangelischen Kirche in Bayern trifft sich in Coburg. Es ist die erste Zusammenkunft nach Veröffentlichung der großen bundesweiten Missbrauchsstudie.

Nach einem Gottesdienst am Sonntagabend beginnen am Montag (9.00 Uhr) in Coburg die Beratungen der Landessynode der evangelischen Kirche in Bayern. Im Zentrum steht dabei der Bericht von Landesbischof Christian Kopp - sein Schwerpunkt: die Forum-Studie zu sexualisierter Gewalt, die die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und Diakonie im Januar vorgestellt hatten.

Statements soll es auch von Karin Krapp und Detlev Zander geben - beide sind Betroffenenvertreter im Beteiligungsforum sexualisierte Gewalt in der EKD.

Die Studie hatte bundesweit mindestens 2225 Betroffene und 1259 mutmaßliche Täter für die vergangenen Jahrzehnte dokumentiert. Zugleich hatten die damit befassten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine schleppende Zulieferung seitens der Landeskirchen kritisiert.

Die Synode hat in der bayerischen Landeskirche (ELKB) große Befugnisse, sie entscheidet beispielsweise über den Haushalt der Landeskirche und wählt den Landesbischof. Zu den Mitgliedern zählen berufene Persönlichkeiten, aber vor allem Delegierte aus den Gemeinden und Dekanaten. Die Landessynode tagt zweimal im Jahr.

Ein weiteres Schwerpunkt-Thema beim Frühjahrstreffen in Coburg ist der Klimaschutz, wie das Landeskirchenamt vorab mitteilte: Die Synode will ein Klimaschutzgesetz verabschieden und einen verbindlichen Klimaschutzplan festlegen.

