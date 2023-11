Landeskomitee bekennt sich zu Beschlüssen des Synodalen Wegs

Das Landeskomitee der Katholiken in Bayern will auf seiner Vollversammlung am Wochenende in Würzburg ein „klares Bekenntnis“ zum Synodalen Weg und zur Umsetzung der dort gefassten Beschlüsse abgeben. Das kündigte der Chef des Laien-Gremiums, Joachim Unterländer, am Donnerstag an. „Dieser Weg muss weitergehen“, sagte er.

Auch die Weltsynode, deren erste Runde Ende Oktober in Rom zu Ende gegangen war, stimme hoffnungsvoll. Es sei ein Einstieg gelungen, wenngleich auch etwas vorsichtiger als beim Synodalen Weg in Deutschland. Aber man sei zuversichtlich, dass die „notwendigen Maßnahmen“ hinsichtlich der Themen wie Transparenz oder Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs gut angegangen werden könnten.

Beim Synodalen Weg in Deutschland hatten Bischöfe und Laienvertreter gemeinsam um Reformen für die katholische Kirche gerungen. Der Reformprozess war als Folge der Missbrauchsskandale eingeleitet worden. Die Synodalversammlung hatte im März nach einem mehr als dreijährigen Prozess vorsichtige Reformen beschlossen - beispielsweise, dass offizielle Segensfeiern für homosexuelle Paare zugelassen werden sollen und das Diakonat auch für Frauen offen stehen soll.

Das Landeskomitee ist die Vertretung von Laien der katholischen Kirche in Bayern. Bei der Vollversammlung in Würzburg soll es vor allem um das Thema „Medien und ihr Auftrag für die Demokratie“ gehen.

