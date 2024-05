Landesgartenschau in Kirchheim öffnet Pforten

Bunte Blumen in Beeten, aber auch Wildwuchs und Unterholz: Angesichts von Artensterben und Klimawandel setzt die Landesgartenschau in Kirchheim bei München auf mehr Natur.

In Kirchheim bei München startet am heutigen Mittwoch die diesjährige Landesgartenschau. Erwartet werden Gäste aus Politik, Wirtschaft und Verbänden, unter ihnen Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Gut 90 Ausstellungsbeiträge befassen sich auf dem 14 Hektar großen Gelände mit aktuellen Zukunftsthemen von Klimawandel und Artenschutz bis zur nachhaltigen Ortsentwicklung.

Die Schau steht unter dem Motto „Zusammen.Wachsen“. Das neu gestaltete Gelände verbindet die Ortsteile Kirchheim und Heimstetten. Zugleich integriert es wichtige Einrichtungen des Ortes wie das Rathaus, die beiden Schulen sowie das Jugend- und das Seniorenzentrum. Neben heimischen Arten wurden an die 800 neue Bäume gepflanzt, die teils dem Klimawandel besser widerstehen sollen.

Das Grundkonzept umfasst fünf kontrastierende Sphären: Garten, Wasser, Wildnis, Wald und Wiese. Eine Wegschleife in Form eines Achters verbindet sie und ermöglicht den Wechsel von einer Kulisse zur nächsten.

Die Schau setzt auf eine naturnahe Gestaltung mit Rückzugsorten für Pflanzen und Tiere - nicht außerhalb, sondern mitten im Ort. Das Gelände soll als tatsächlicher Lebensraum für Arten wie auch als CO2-Filter dienen, hieß es.

Teils wurden bestehende landschaftliche Gegebenheiten belassen und mit dem neuen Konzept verknüpft: Die Strauchwildnis im Norden war ebenso schon da wie das zentral gelegene Wäldchen. Dazu kommen unter anderem der See, eine bunte Wiese und Bürgergärten, die schon jetzt Anwohner aus der unmittelbaren Umgebung selbst bewirtschaften.

In rund 20 Mustergärten geben Garten- und Landschaftsbaubetriebe Gartenfreuden Anregungen für eigene Gestaltung. Für den Nachwuchs steht ein rund 3000 Quadratmeter großer Spielplatz bereit - unter dem Motto „Keltenwelten“, das Bezüge zur Siedlungsgeschichte aus der Keltenzeit herstellt. Der neu angelegte Schilf bewachsene See bleibt wie der Park nach dem Ende der Schau bestehen. Anders als der See nach der Bundesgartenschau 2005 in München ist es aber kein Badesee. Die Schau dauert bis 6. Oktober.

© dpa-infocom, dpa:240514-99-30972/2