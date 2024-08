Lampionfahrt evakuiert, Zug prallt gegen Baum: So war die Unwetter-Nacht in der Region

Nach der extremen Hitze am Dienstag haben Unwetter und Starkregen Bayern in der Nacht zum Mittwoch heimgesucht. Die Lage im Überblick.









Kamen Teile in der Region glimpflich davon, ging es in anderen ganz schön rund. In Oberbayern ist ein Zug mit 260 an Bord mit einem Baum kollidiert. Ein Unwetter hat am Dienstagabend den Baum auf Gleise nahe dem Chiemsee zwischen Bad Endorf und Prien (Landkreis Rosenheim) stürzen lassen. Erst nach Stunden war die Strecke wieder freigegeben.









Im Landkreis Eichstätt ereigneten sich mehrere Aquaplaning-Unfälle. Auf Höhe Gelbelsee haben sich zum Beispiel zwei Fahrzeugen nach ersten Informationen mehrfach überschlagen; drei Personen wurden dabei teils schwer verletzt. Die Autobahn war in Fahrtrichtung München zeitweise komplett gesperrt.









In Niederbayern hatten Volksfest-Fans Pech: Die Besucher der traditionellen Lampionfahrt am Straubinger Gäubodenfest mussten evakuiert werden. Der Veranstalter hatte sich gegen 21 Uhr aufgrund des drohenden Unwetters zu einer Absage entschieden. Natürlich waren aber schon Hunderte Zuschauer gekommen. Laut Polizei konnte der Bereich nach Lautsprecherdurchsagen zügig geräumt werden. Insgesamt spricht das Polizeipräsidium in Niederbayern von 24 unwetterbedingten Einsätzen. Hauptsächlich habe es sich dabei um umgestürzte Bäume, die für Verkehrsbehinderungen sorgten, und vollgelaufene Keller gehandelt. Auch Äste seien auf Autos gefallen. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen nach niemand.





Baum fällt auf Haus





In der Oberpfalz waren vor allem der Landkreis Schwandorf und Stadt und Landkreis Regensburg vom Unwetter betroffen, wie das Polizeipräsidium berichtet. In Schwandorf ist ein Baum auf ein Haus gefallen, auf der A93 im Raum Regensburg kam es zu einem Aquaplaningunfall.



Die Landkreise Roth und Weißenburg-Gunzenhausen waren in Mittelfranken vor allem betroffen. Massiver Starkregen hatte am Dienstag den Weißenburger Gemeindeteil Niederhofen geflutet. Wasser schoss ersten Meldungen zufolge an abschüssigem Gelände in den Ort und flutete ganze Straßenzüge.





− smo/dpa/nb