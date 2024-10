Lagerhallenbrand in Rothenburg ob der Tauber: Hoher Schaden

Feuerwehr - In Rothenburg ob der Tauber hat es in einer Lagerhalle gebrannt. (Symbolfoto) - Foto: Niklas Treppner/dpa

Am Abend brennt es in Rothenburg ob der Tauber. Das Feuer ist aus. Doch der Schaden ist hoch.

Bei einem Brand in einer Lagerhalle in Rothenburg ob der Tauber in Mittelfranken ist ein hoher Schaden entstanden. Nach ersten Schätzungen liege er bei mehreren hunderttausend Euro, teilte die Polizei mit. Am Sonntagnachmittag brach in einer Halle einer Firma für Elektrogeräte Feuer aus. Demnach gab es keine Verletzten. Der Brand sei nach mehreren Stunden gelöscht gewesen. Am Abend hatte ein Polizeisprecher noch von zwei brennenden Hallen gesprochen.

Die Feuerwehr war den Angaben nach mit rund 250 Einsatzkräften vor Ort und wurde dabei vom Technischen Hilfswerk unterstützt. Eine dichte, dunkle Rauchsäule zog in Richtung der Altstadt, was zu viel Rauch in den umliegenden Wohngebieten führte. Anwohner waren aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Brandursache ist laut Polizei bislang nicht bekannt. Zeugen sind gebeten, sich mit Hinweisen an die Behörden zu wenden.

