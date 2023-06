Lagerhallenbrand in Oberbayern: Zehntausende Euro Schaden

Feuerwehr - Ein Mitglied der Feuerwehr beim Löscheinsatz. - Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Bei dem Brand einer landwirtschaftlichen Lagerhalle in Oberbayern ist ein Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Verletzt wurde dabei niemand, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Brandursache sei noch unklar, jedoch deute bislang nichts auf Brandstiftung hin.

Das Feuer brach am Mittwochnachmittag bei Saaldorf-Surheim (Landkreis Berchtesgadener Land) aus. Neben der Lagerhalle wurden ein Bauwagen und ein Holzschuppen beschädigt und ein Heuwender demoliert. Die in der Halle gelagerten Heuballen und Hackschnitzel wurden zerstört.

© dpa-infocom, dpa:230622-99-145164/2