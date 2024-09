Lagerhalle wohl bei Schweißarbeiten in Brand geraten

Ein Mann wird bei einem Brand in einer Lagerhalle in Schwaben verletzt. Ersten Erkenntnissen nach brach das Feuer bei Schweißarbeiten aus. Verursacher war wohl der Mann selber.

Schweißarbeiten sind die Ursache für den Brand einer Lagerhalle in Kissing (Landkreis Aichach-Friedberg) am Wochenende gewesen. Das hätten die Ermittlungen gezeigt, teilte die Polizei mit. Verursacher war ein 73-Jähriger - er habe noch erfolglos versucht, das Feuer in der Nacht selbst zu löschen. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu, ein Hubschrauber brachte ihn in eine Klinik nach Murnau.

Bei dem Brand entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden von etwa 150.000 Euro. Laut Feuerwehr war ein Teil der Industriehalle nahe der Bahngleise eingestürzt. Die Flammen griffen auch auf eine angrenzende Halle über. Es kam zu einer größeren Anzahl an kleineren Explosionen - ausgelöst durch Glasflaschen, die am und im Gebäude gelagert waren.

© dpa-infocom, dpa:240912-930-230787/1