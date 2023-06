Lagerhalle mit Akkus brennt: Warnung vor giftigen Dämpfen

Feuerwehr - Ein Feuerwehrfahrzeug ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt. - Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Eine Lagerhalle mit Akkus ist in der Oberpfalz in Brand geraten. Ein Mitarbeiter der Firma in Maxhütte-Haidhof (Landkreis Schwandorf) kam am Donnerstag mit Brandverletzungen ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Wegen der Akkus entstanden giftige Dämpfe.

Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Die Löscharbeiten sollten voraussichtlich mehrere Stunden dauern. Diese seien wegen der Akkus schwierig und gefährlich, sagte der Polizeisprecher. «Es ist teilweise schon zu Explosionen gekommen.» Die Polizei empfahl Anwohnerinnen und Anwohner, sich drinnen aufzuhalten und Fenster und Türen zu schließen.

© dpa-infocom, dpa:230622-99-151750/2