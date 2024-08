Lagerhalle mit 60 Autos abgebrannt - Blitzeinschlag?

Lagerhalle mit 60 Autos abgebrannt - Millionenschaden - In Gereuth im Landkreis Haßberge hat vermutlich ein Blitz eine rund 2000 Quadratmeter große Lagerhalle mit Fahrzeugen in Brand gesetzt. - Foto: Pia Bayer/dpa

Womöglich war es ein Blitz: Bei einem Unwetter gerät eine große Lagerhalle in Unterfranken in Brand. Gut 60 Autos gehen in Flammen auf.

Bei einem heftigen Gewitter ist in Untermerzbach im unterfränkischen Landkreis Haßberge eine Lagerhalle mit rund 60 bis 70 Fahrzeugen in Flammen aufgegangen. Nach erster Einschätzung von Feuerwehrleuten war wahrscheinlich ein Blitz die Ursache für den Brand. Ähnlich äußerte sich der Besitzer, wie eine dpa-Reporterin vor Ort berichtete. Die Rauchsäule sei viele Kilometer weit zu sehen gewesen.

Der Eigentümer der Halle habe von einem Schaden in Höhe von etwa fünf Millionen Euro gesprochen, ergänzte ein Polizeisprecher. Die rund 2.000 Quadratmeter große Halle sei weitergehend heruntergebrannt. Die Feuerwehr war auch am Abend noch im Einsatz. „Die Feuerwehr hat bestimmt noch bis in die frühen Morgenstunden zu tun“, sagte der Polizeisprecher.

