Lagerhalle in Oberbayern brennt erneut - Brandstiftung?

Zu Beginn der Woche bricht in einer Lagerhalle im Landkreis Rosenheim nachts ein Feuer aus - mit einem hohen Schaden. Einen Tag später brennt es erneut.

Nachdem eine Lagerhalle in Feldkirchen-Westerham (Landkreis Rosenheim) erneut in Brand geraten ist, wird wegen Brandstiftung ermittelt. Bereits am Montag war dort ein Feuer ausgebrochen. Zunächst gingen die Ermittler von einem sechsstelligen Schaden aus, inzwischen wird er auf einen Wert im Millionenbereich geschätzt.

Die Polizei geht ersten Erkenntnissen zufolge davon aus, dass der Brand am frühen Montagmorgen gelegt wurde, wie es hieß. Das Feuer sei am frühen Dienstagmorgen wieder aufgeflammt. Verletzt wurde niemand. Es sei kein neuer Schaden entstanden. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Was in der Halle gelagert wurde, konnte die Polizei nicht sagen.

