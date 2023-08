Lagerhalle in Durach steht in Flammen

Feuerwehr - Ein Mitglied der Feuerwehr beim Löscheinsatz. - Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

In einer Lagerhalle in Durach im schwäbischen Landkreis Oberallgäu ist ein großes Feuer ausgebrochen. Sowohl die Halle als auch darum geparkte Autos stehen seit dem frühen Dienstagmorgen in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Es handle sich vermutlich um die Halle eines Logistikbetriebes, hieß es. Auch angrenzende Wohnhäuser seien evakuiert worden. Verletzte gebe es keine. Die Polizei konnte derzeit noch keine Angaben dazu machen, was in der Halle gelagert ist und wie hoch der Schaden ist.

© dpa-infocom, dpa:230822-99-913881/2